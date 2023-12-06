Двоих россиян выпустят из сектора Газа

Около 300 человек, в том числе двое россиян, сегодня покинут сектор Газа после получения разрешения на выезд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничную службу палестинского анклава.

Известны имена россиян, которые будут вывезены в Египет, — это дети 2017 и 2007 года рождения.

В списке из 296 человек, которые сегодня покинут Газу, — сотрудники международных организаций и граждане Франции, Италии, Испании, Греции, Британии и других европейских стран.

До этого спецборт МЧС России доставил еще 120 эвакуируемых из Газы россиян и членов их семей в Москву.

Как передает агентство, самолет Ил-76 МЧС России, выполняющий спецрейс из Каира, совершил посадку в аэропорту Домодедово. Все россияне на борту накануне были эвакуированы через КПП «Рафах».

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.