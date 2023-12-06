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Журналисты пишут, что ситуация на границе Польши и Украины изменилась

Do Rzeczy: на границе с Польшей сократилось число украинских грузовиков

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Yan Dobronosov/Reuters

Число украинских грузовиков с гуманитарной помощью заметно сократилось после того, как польские налоговики начали проверку документов у водителей на границе с Украиной, пишет издание Do Rzeczy, ссылаясь на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.

«С четверга на границе проверяют документы сотрудники Государственной налоговой администрации. С этого момента на границе стали происходить «странные вещи», — говорится в публикации.

По словам Сокола, из-за того, что украинские водители передали работодателям об ожесточенных проверках документов, количество украинских грузовиков с гуманитарной помощью на границе уменьшилось. Он пояснил, что при выявлении нарушений теперь можно попасть под статью.

До этого заместитель председателя украинского правительства, глава министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что экономика страны оказалась заложником блокирования контрольно-пропускных пунктов на польской границе.

Бывший министр сельского хозяйства Польши, советник президента страны Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что Варшаве необходимо защищать свои экономические интересы, которые должны понять в Киеве, комментируя забастовку польских водителей с перекрытием движения транспорта на границе с Украиной.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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