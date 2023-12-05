В России зарегистрировали случаи микоплазменной инфекции

В России фиксируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В настоящее время в РФ также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в России, также как и в случаях за рубежом, не отмечается изменений в клинической картине заболевания, например, появления более тяжелых форм.

До этого сообщалось о вспышке микоплазменной пневмонии в Китае, США, Дании, Франции, Нидерландах и Германии. Болеют ей преимущественно дети 5–12 лет.

Итальянские медики также выявили в стране первых заболевших пневмонией, которую провоцирует бактерия Mycoplasma pneumoniae.

Микоплазменная пневмония вызывает у заболевших кашель, который держится в течение нескольких недель. У пациентов также наблюдаются лихорадка, головная боль и сыпь на теле.

Ранее в ВОЗ рассказали, стоит ли ожидать новой пандемии из-за вспышки пневмонии в КНР.