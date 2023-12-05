Академик РАН рассказал, как комфортно себя чувствовать на морозе

Главным условием комфортного пребывания на морозе является теплая одежда. Об этом в интервью kp.ru рассказал эпидемиолог, академик РАН и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Чтобы не продолжали по инерции бегать в демисезонной курточке, которая не закрывает среднюю часть туловища, то есть органы малого таза», — отметил эксперт.

Он советует выбирать именно зимнюю куртку, которая будет закрывать хотя бы половину бедра. Кроме того, важно, чтобы ноги были в тепле, добавил Онищенко. Помимо этого, важно правильно выстроить питание и быть сытым, чтобы не замерзать, а также соблюдать режим сна и не находиться на открытом воздухе на протяжении длительного времени.

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков до этого говорил, что в ближайшее время москвичей ожидают аномальные холода. По его словам, похолодание уже началось, температура воздуха продолжит опускаться, в результате чего отклонение от нормы составит порядка 7 градусов. Самым холодным днем будет 10 декабря, в этот день температура понизится до -22...-23°С.

Ранее академик РАН назвал эффективный способ для защиты от COVID-19.