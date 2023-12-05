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Рейс Москва — Термез сел в Актобе из-за болезни пассажира

В Актобе из-за болезни пассажира сел самолет, летевший из Москвы в Термез

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Global Look Press

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Москвы в Термез, приземлился в Актобе из-за болезни одного из пассажиров. Об этом сообщает в Telegram-канале UZBEKISTAN AIRPORTS.

Пассажирский рейс сел на запасной аэродром в международном аэропорту Актоба. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров — экипаж запросил машину скорой помощи к воздушному судну.

«Самолет приземлился в Актобе в 14:28 по ташкентскому времени. Планируется, что воздушное судно вылетит в аэропорт назначения в ближайшее время», — сообщили в аэропорту.

До этого рейс авиакомпании Red Wings, летевший из Хургады в Жуковский, экстренно сел в Сочи из-за больного пассажира. Командир самолета сообщил диспетчерам, что одному из находящихся на борту людей требуется реанимация.

Ранее пассажирка самолета разделась на глазах попутчиков и попала на видео.

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