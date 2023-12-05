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В России заявили об угрозе «завуалированного» запрета льготной ипотеки

Депутат ГД Кошелев: Минфин пытается завуалированно запретить льготную ипотеку

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Предложение Минфина ужесточить программу льготной ипотеки приведет к тому, что россияне не смогут больше пользоваться этой мерой поддержки, считает первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Действия ведомства связаны с намерением завуалированно запретить в стране льготную ипотеку, заявил он в беседе с НСН.

«Сейчас Минфин находит различные инструменты для того, чтобы не было клиентов на льготную ипотеку. Предлагаемые параметры говорят о том, что таких заемщиков не будет. Это завуалированный подход к запрету льготной ипотеки: вроде бы она есть, а желающих на нее не найдется», — прокомментировал инициативу ведомства депутат.

Льготная ипотека вводилась для помощи врачам, учителям и госслужащим, которым зарплата не позволяет внести предлагаемый Минфином первый взнос в размере 30%. Эта мера никак не повлияет на надежность кредиторов, подчеркнул Кошелев.

По мнению депутата, льготная ипотека должна быть адресной, а ответственность по реализации программы должна лежать на регионе.
«Нужно переходить на нормальное, здравое государственное планирование тех подходов и тех цифр, которые декларируются регионом, — убежден спикер. — Если мы стимулируем спрос, а он не соответствует предложению, сразу идет спекулятивная составляющая в себестоимости строительства».

На застройщиках такие условия серьезно не отразятся, так как большая часть жилья находится на стадии строительства, заключил депутат.

Напомним, Минфин предложил ужесточить условия льготной ипотеки, в частности – поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 30%. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал такую позицию ведомства «оправданной» — по его мнению, льготную ипотеку часто берут люди, которые «гарантированно» не смогут ее погасить.

Ранее ЦБ призвал повысить ставки по льготной ипотеке до рыночного уровня.

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