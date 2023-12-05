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Вор попытался спрятаться от полицейских в игровом автомате

Daily Star: в Англии грабитель спрятался от полиции в игровом автомате и был арестован

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Sussex Police

В Англии поймали грабителя, который попытался спрятаться от полицейских в игровом автомате, пишет Daily Star.

Как сообщают СМИ, 40-летний Тристрам Фрэнсис взломал банкомат, стоящий в торговом центре, взял оттуда наличные, но скрыться с места преступления не успел — сработала сигнализация. Однако вор не стал просто так дожидаться полицейских, а попытался спрятаться в игровом автомате.

Впрочем, план Фрэнсиса провалился — патрульным быстро удалось найти мужчину. Тристрам до последнего отказывался выполнять требования полиции и сдаться, поэтому офицерам пришлось применить силу и арестовать мужчину.

Сообщается, что перед этим Фрэнсис ограбил офис, украв ноутбуки, камеры, кабели и наличные деньги. Мужчина признал себя виновным в ограблении и был приговорен к условному тюремному сроку.

Ранее в Британии арестовали четверых мужчин за кражу золотого унитаза.

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