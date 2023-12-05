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На Кубани мужчину избили деталью от трактора и бросили в навоз

На Кубани ревнивый мужчина ударил соперника деталью от трактора

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Pexels

В Краснодарском крае распитие спиртных напитков закончилось уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на территории хутора Прикубанского. Трое мужчин и женщина, которые работали в одном из фермерских хозяйств, в день происшествия решили поужинать вместе. Во время застолья между 44-летним россиянином и его коллегами возник конфликт на почве ревности к женщине.

В результате на потерпевшего напали и стали наносить удары руками и ногами. В какой-то момент для избиения использовали деталь от трактора. После последнего удара мужчина не двигался.

Нападавшие погрузили россиянина в ковш трактора и переместили в водный канал, где засыпали навозом. Потерпевшего обнаружили спустя более месяца после произошедшего.

В отношении одного из участников избиения возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время 37-летнему фигуранту по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй соучастник объявлен в розыск», – сообщается в публикации.

На данный момент расследование продолжается.

Ранее в Дагестане следователь прострелил машину знакомой, которая не позвала его на свадьбу дочери.

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