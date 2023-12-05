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Более 2 тысяч чиновников не смогли выехать с Украины с начала года

На Украине с начала года 2,2 тыс. чиновникам отказали в выезде из страны

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Около 2,2 тысячи украинских чиновников получили отказ в выезде из страны с начала года. Об этом сообщил во вторник представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, пишет РИА Новости.

По его словам, чиновники, которым запретили выезжать, не отвечали условиям выезда в служебную командировку.

В январе 2023 года власти Украины запретили чиновникам и правоохранителям выезжать за рубеж без служебной цели. Указ распространился на министров и их заместителей, депутатов парламента, руководителей центральных органов власти и заместителей, главу офиса Владимира Зеленского и его заместителей, глав СБУ, Нацбанка и заместителей, омбудсмена и представителей, глав других органов власти и руководителей структурных подразделений госорганов.

В конце ноября госпогранслужба Украины сообщала, что бегущие от мобилизации украинские уклонисты стали лучше скрываться. По данным ведомства, побег из страны сейчас стоит от $5 до $8 тысяч. Свои услуги организаторы, как правило, предлагают в соцсетях и мессенджерах.

Согласно данным Евростата, с 24 февраля 2022 года с Украины в страны Европейского союза приехали 650 тыс. мужчин призывного возраста. Уточняется, что это только число официально зарегистрированных мужчин, которые покинули свою родину после начала спецоперации РФ.

Ранее Польша начала выдавать Киеву уехавших с Украины мужчин.

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