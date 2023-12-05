Полицейские остановили машину ради обычной проверки и задержали двух вооруженных угонщиков

Двух вооруженных мужчин на угнанном автомобиле остановили во Франции во время обычной дорожной проверки. Об этом сообщает Actu17.

2 декабря в 4-м округе Марселя полицейские остановили Renault Twingo с двумя молодыми людьми. 27-летний водитель подчинился и в результате был арестован вместе с 17-летним пассажиром.

Во время проверки выяснилось, что автомобиль был угнан накануне из дома владельца в соседнем департаменте, а в его салоне нашлись две единицы огнестрельного оружия.

К моменту задержания водительские права у старшего угонщика были аннулированы, а его несовершеннолетний сообщник находился в розыске после побега из дома. Задержанных доставили в полицейский участок.

Ранее на Урале юноша не смог угнать автомобиль из-за заглохшего через метр пути двигателя.