Гидрометцентр спрогнозировал Москве аномальные холода

В ближайшее время москвичей ожидают аномальные холода, предупредил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Похолодание уже началось, температура воздуха продолжит опускаться, в результате чего отклонение от нормы составит порядка 7 градусов, рассказал он в беседе с RT.

В Москве сегодня температура воздуха составляет порядка 10 градусов ниже нуля, в Московской области – до 17 градусов мороза.

«Самый холодный день будет 10 декабря, — предупредил Цыганков. — [Будет] до -22...-23 °С. Аномально холодная погода в Москве, на 7 и более градусов ниже нормы в течение четырех дней будет».

Накануне синоптики также заявляли, что в столицу на этой неделе на смену снегопадам придут сильные морозы.

В одном из российских регионов ранее зафиксировали 50-градусные морозы.