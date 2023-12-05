Сотрудники МВД допросили окружение бежавшего из России экс-депутата Гольдмана

Сотрудники МВД допросили близких родственников и друзей экс-депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, который был объявлен в розыск после предъявления ему обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал »МВД 24».

«В рамках установления местонахождения Гольдмана допрошены его близкие родственники и знакомые, проведены обыски по месту их жительства, направлены запросы в НЦБ Интерпол», — заявил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

По словам Речицкого, достоверно известно, что Гольдман покинул Россию — сначала он вылетел из Красноярска в Москву, а затем — в Минск, оттуда — в Стамбул. Семья Гольдмана, по данным МВД, покинула Россию ранее.

24 ноября МВД возбудило дело о мошенничестве против Гольдмана.

Ранее бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман был объявлен в розыск после предъявления ему обвинений в мошенничестве.

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