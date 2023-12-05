Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сотрудники МВД допросили окружение бежавшего из России экс-депутата Гольдмана

МВД допросило родственников и друзей экс-депутата Красноярского края Гольдмана

Сотрудники МВД допросили близких родственников и друзей экс-депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, который был объявлен в розыск после предъявления ему обвинений в мошенничестве. Об этом сообщает Telegram-канал »МВД 24».

«В рамках установления местонахождения Гольдмана допрошены его близкие родственники и знакомые, проведены обыски по месту их жительства, направлены запросы в НЦБ Интерпол», — заявил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

По словам Речицкого, достоверно известно, что Гольдман покинул Россию — сначала он вылетел из Красноярска в Москву, а затем — в Минск, оттуда — в Стамбул. Семья Гольдмана, по данным МВД, покинула Россию ранее.

24 ноября МВД возбудило дело о мошенничестве против Гольдмана.

Ранее бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман был объявлен в розыск после предъявления ему обвинений в мошенничестве.

Ранее в Госдуме заявили, что в «русских The Sims» персонажей будут преследовать по УК РФ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий