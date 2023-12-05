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Киргизия получила от России муку и растительное масло в качестве гумпомощи

Россия предоставила Киргизии гумпомощь в виде 742 тонн муки и 60 тонн масла

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Depositphotos

Киргизия получила от России более 742 тонн пшеничной муки и свыше 60 тонн растительного масла в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

Передача партии российской гумпомощи для малоимущих киргизов состоялась в городе Ош.

В посольстве России уточнил, что доставка гумпомощи была осуществлена в рамках финансируемого российской стороной проекта Всемирной продовольственной программы ООН. Полученные мука и масло будут распределены среди 18 тысяч жителей южных регионов Киргизии в качестве вознаграждения «за участие в социальных проектах».

В ноябре сообщалось, что самолет Ил-76 МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газы в Египет. В состав партии вошли продукты и детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки. Сбор помощи был инициирован правительством Татарстана.

Ранее Афганистан попросил международное сообщество о помощи после землетрясения.

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