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Самому старому животному на Земле исполнился 191 год

Знаменитой сейшельской гигантской черепахе Джонатану исполнился 191 год

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Кадр из видео/St Helena Government/Youtube

На Земле самому старому животному исполнился 191 год. Это черепаха Джонатан, она внесена в Книгу рекордов Гиннеса, сообщается на сайте справочника.

Вид Джонатана называется гигантской сейшельской черепахой. Обычно эти черепахи живут около 150 лет, но 191-летний Джонатан побил рекорд. Сообщается, что неизвестно о более старых наземных видах животных.

Предположительно, Джонатан родился в 1832 году, но эксперты полагают, что он может быть даже старше указанного возраста. Ветеринар Джо Холлинз отмечает, что несмотря на свой преклонный возраст, Джонатан остается в хорошей форме.

«Хотя у него потерялось обоняние, и он практически ослеп из-за катаракты, его аппетит остается хорошим», — поделилась деталями Холлинз.

Специалисты считают, что Джонатан сможет дожить даже до третьего столетия.

Ранее сообщалось, что черепаха сбежала из дома и за 3 года проползла 8 километров.

Ранее Московский зоопарк сообщил о заселении пары бинтуронгов.

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