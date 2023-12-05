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Путин потребовал оградить учителей от вмешательства в их жизнь

Путин заявил, что учителей нужно оградить от неправомерного вмешательства

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости защиты учителей от неправомерного вмешательства в их личную жизнь и давления в информационном пространстве. Об этом сообщает ТАСС.

Глава РФ призвал размышлять над этой проблемой и принять соответствующие меры, которые изменят ситуацию.

В сентябре стало известно, что учителям школ в Дагестане было рекомендовано не использовать иностранные мессенджеры, включая WhatsApp, в своей работе.

Также Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) согласился, что большие сроки за не связанные с насилием преступления являются «спорными».

В ходе заседания Путин также назвал недопустимым затягивание предварительного следствия.

Российский лидер также заявил о необходимости принять решения по амнистии женщин, которые отбывают тюремный срок, и призвал выявлять каждый случай пыток в тюремной и правоохранительной системах России.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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