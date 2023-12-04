Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что мигранты в России должны уважать местные законы и традиции

Путин: нужно уважать права мигрантов в РФ и соблюдать этнокультурный баланс

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Мигранты в РФ должны уважать российские законы и традиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС.

«Это значит, что люди должны быть готовы с языковой, с этнокультурной точки зрения», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что трудовые мигранты должны знать российские традиции, уважать и исполнять законы. Вместе с тем президент подчеркнул, что необходимо привлекать трудовые ресурсы в интересах российской экономики.

Путин рассказал, что РФ открывает в странах СНГ школы с преподаванием на русском языке, проводит другие мероприятия. По словам президента, Россия, как цивилизованная страна, должны обеспечивать права мигрантов.

До этого Путин счел плановой ротацию в Совете по правам человека. Он отметил, что недавно был подписан соответствующий указ, и пожелал новым членам совета успехов и оперативного включения в напряженную текущую работу.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий