Путин заявил, что мигранты в России должны уважать местные законы и традиции

Мигранты в РФ должны уважать российские законы и традиции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека, передает ТАСС.

«Это значит, что люди должны быть готовы с языковой, с этнокультурной точки зрения», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что трудовые мигранты должны знать российские традиции, уважать и исполнять законы. Вместе с тем президент подчеркнул, что необходимо привлекать трудовые ресурсы в интересах российской экономики.

Путин рассказал, что РФ открывает в странах СНГ школы с преподаванием на русском языке, проводит другие мероприятия. По словам президента, Россия, как цивилизованная страна, должны обеспечивать права мигрантов.

До этого Путин счел плановой ротацию в Совете по правам человека. Он отметил, что недавно был подписан соответствующий указ, и пожелал новым членам совета успехов и оперативного включения в напряженную текущую работу.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.