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Задержанный в Сочи гражданин США умер в центре для нелегальных мигрантов

Под Краснодаром умер задержанный за нарушения правил въезда в РФ гражданин США

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Depositphotos

Под Краснодаром мужчина из США, которого задержали в связи с нарушением правил въезда в Россию, умер в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Об этом сообщает «Regnum».

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 4 ноября. Гражданин США Эрнест Гарри Митчелл обнаружен мертвым в ЦВСИГ. Предварительно, 56-летний мужчина мог совершить самоубийство.

Сообщается, что при проверке документов 17 ноября в сочинском ОМВД полиция выявила факт нарушения порядка въезда в РФ со стороны американца — он не имел действующего в России полиса медицинского страхования. Суд признал его виновным, назначил штраф и административное выдворение из страны.

В ходе суда Митчелл рассказал, что считал свой полис действительным — так ему сказали в страховой компании перед отъездом. Свою вину в совершении правонарушения мужчина признал и ожидал депортации в ЦВСИГ.

Ранее экс-возлюбленный балерины Волочковой Кузнецов покончил с собой в СИЗО.

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