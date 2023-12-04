Голый россиянин устроил погром в подъезде многоэтажки

Жизнь одного региона Тверь и Тверская область/VK

В Твери задержали мужчину, который бегал голым по подъезду, кричал и стучал по стенам. Видео прогулки обнаженного россиянина опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Сергея Есенина в Твери, голый мужчина вышел из квартиры и начал бегать по подъезду. Тверчанин кричал, бил руками и ногами по кабине лифта, напугал одного из соседей, после чего удалился.

Обеспокоенные жители выхвали полицию и скорую помощь, прибывший на место наряд задержал буйного россиянина и передал его медикам.

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