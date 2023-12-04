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Российские хирурги удалили юноше 30-сантиметровую кисту в селезенке

В ЯНАО врачи удалили 15-летнему подростку 30-сантиметровую кисту

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В ЯНАО хирурги провели операцию по удалению крупного новообразования у 15-летнего пациента. Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения региона.

Молодой человек обратился в больницу с острой болью в животе. Врачи быстро провели исследование и нашли образование размером 30 сантиметров с перфорацией.

«Это редкая патология. Содержимое кисты заместило практически всю здоровую ткань селезенки», – сообщается в публикации.

Для удаления кисты специалисты решили воспользоваться малоинвазивным методом, благодаря чему пациент легче перенес операцию.

Юношу выписали из больницы спустя восемь дней. На данный момент он проходит лечение на дому.

Ранее в Москве женщине удалили миому весом полтора килограмма.

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