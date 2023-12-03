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Самарец напал на женщину с ребенком в лифте и попал на видео

В Самаре мужчина избил женщину с ребенком в лифте

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Телеграм-канал «СамараДТП | samara.dtp.official»

В Самаре мужчина напал на женщину с ребенком в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал «СамараДТП».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в микрорайоне Южный Город-2 на Губернаторской улице. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина нападает на находящуюся в лифте женщину с ребенком.

Мужчина несколько раз толкнул ее и бил по голове. Затем россиянин ударил пострадавшую кулаком в лицо. За всем происходящим наблюдал плачущий малолетний ребенок.

Причина, по которой мужчина совершил нападение, не уточняется. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не раскрываются. О состоянии пострадавшей женщины также ничего неизвестно.

Ранее в Ростове-на-Дону неадекватная женщина напала на мать с ребенком в лифте.

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