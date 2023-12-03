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В Японии признали зависимость от России

Nihon Keizai: Япония стала критически зависима от российского краба

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Depositphotos

Российский краб захватил японский рынок, страна стала зависима от импорта деликатеса. Об этом пишет Nihon Keizai.

«Доля импорта российских продуктов увеличилась до 68,8 процента», — уточнили авторы публикации.

В статье подчеркнули, что избавиться от этой продуктовой зависимости «будет непросто».

Журналисты издания обратили внимание, что других районов добычи, способных обеспечить такие объемы, немного.

В середине ноября в Росрыболовстве заявили, что ограничивать вывоз рыбы с Камчатки по аналогии с икрой не планируется.

В 2022 году на Камчатке вступил в силу запрет на вывоз более 10 кг икры на человека за один рейс. Правило действует с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года.

Ранее челябинец получил срок, наловив раков на озере Смолино.

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