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Возобновлена эвакуация граждан РФ и их родственников-палестинцев из Газы

Эвакуация граждан РФ и их родственников-палестинцев из Газы возобновлена

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МЧС РФ

Эвакуация граждан России и их родственников-палестинцев из сектора Газа возобновлена 2 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

«2 декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников-палестинцев. Процесс проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий», — отмечается в сообщении.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова сообщила, что около 200 человек из российского списка ждут эвакуации из сектора Газа. Согласно ее информации, жертв среди граждан Российской Федерации в регионе на данный момент не зафиксировано.

До этого Зарипова говорила, что вывозятся не только россияне, но и члены их семей — палестинцы.

Некоторое время назад специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы российского Министерства иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что эвакуационные мероприятия РФ из палестинского анклава подходят к концу, из Газы вывезены сотни людей.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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