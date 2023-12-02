В РФ переход на электронные медкарты станет обязательным с 2024 года

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что со следующего года в стране будет обязательным переход на электронные медкарты. Об этом сообщает ТАСС.

«Со следующего года органам исполнительной власти мы это (переход на электронные медицинские карты. — «Газета.Ru») будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем», — сказал Мурашко.

По его словам, мера принимается для формирования ресурса данных, чтобы было удобнее трансформировать систему здравоохранения в России.

Ранее Мурашко сообщал, что со стороны зарубежных стран наблюдается колоссальный поток желающих лечиться в России. Объясняя это явление, министр пояснил, что в российской системе здравоохранения развиваются технологии, но при этом приемлемая ценовая политика.

До этого президент России Владимир Путин в ходе III Конгресса молодых ученых заявил, что Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада.

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