Землетрясение произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает РИА Новости.

По ее информации, эпицентр сейсмологического события находился в 372 км к юго-западу от города Туал с населением около 90 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 121 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угрозу цунами не объявляли.

До этого сейсмологи зафиксировали в Тихом океане у побережья южных Курил землетрясение магнитудой 5,0.

До этого сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5 у побережья Папуа — Новой Гвинеи на юго-западе Тихого океана. По данным геослужбы, очаг подземных толчков находился на глубине 12,3 км, эпицентр стихии располагался в 65 км к западу от города Вевак с населением свыше 25 тыс. человек в провинции Восточный Сепик.

Ранее ученые в США выяснили, что толчки могут ощущаться через столетия после землетрясения.