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В Китае заявили об отсутствии новых патогенов, вызывающих ОРЗ

Госкомитет КНР: волна ОРЗ в стране вызвана известными возбудителями

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Официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что распространенные в настоящее время в Китае острые респираторные заболевания (ОРЗ) вызваны уже известными возбудителями. Его слова на пресс-конференции передает РИА Новости.

Ми Фэн подчеркнул, что «новых инфекционных заболеваний, вызываемых новыми вирусами и бактериями, обнаружено не было». По его словам, в отношении всех циркулирующих в настоящее время в Китае ОРЗ существуют сложившиеся методы лечения.

До этого врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок заявлял, что этой осенью россияне все чаще жаловались на кашель после перенесенной простуды, от которого они не могли долго избавиться. Затяжные симптомы после перенесенного заболевания могли вызвать мутировавший коронавирус, коклюш, аллергия, а также распространение бактерии микоплазмы.

Этой осенью россияне стали жаловаться на необычные симптомы «затяжного ОРВИ», не проходящие месяцами. Чаще всего они ощущают сильный упадок сил, теряют голос на несколько дней и не могут справиться с кашлем.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в конце ноября во всех возрастных категориях в стране отмечается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

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