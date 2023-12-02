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Белгородский губернатор рассказал об ударах ВСУ по региону за 1 декабря

Белгородский губернатор Гладков: по селу Щетиновка ВСУ выпустили 3 артснаряда

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Антон Вергун/РИА Новости

В Белгородской области по населенному пункту Щетиновка Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 декабря выпустили три артиллерийских снаряда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда», — написал он.

По информации Гладкова, в результате атак никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.

29 ноября Вячеслав Гладков сообщал, что украинские войска за сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 110 боеприпасов. Помимо боеприпасов, ВСУ совершили несколько атак с помощью беспилотных летательных аппаратов.

До этого посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявлял, что украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, в результате чего пострадали пять мирных жителей. Дипломат отмечал, что обстрел осуществлялся из ракетной системы залпового огня (РСЗО). По информации СЦКК Донецкой народной республики (ДНР), всего было пять прилетов.

Ранее Кадыров заявил о неудачных попытках ВСУ устроить диверсии под Белгородом.

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