Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщила, что на Земле произошла сильная магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории.

Ученые сообщили, что магнитная буря началась в 12:00 по московскому времени и продлилась до 18:00. Отмечается, что завтра также ожидается магнитная буря, но она будет слабее.

Ранее профессор-кардиолог Мехман Мамедов заявил, что в период магнитной бури, которая ожидается 1 декабря, важно избегать психоэмоциональных нагрузок и стресса. По его словам, стресс и тревога могут усилить плохое самочувствие в этот период. В период магнитной бури эксперт советует высыпаться, а также больше отдыхать, гулять на свежем воздухе. При этом физические нагрузки лучше ограничить. Также важно пить достаточное количество воды.

Отдельный совет Мамедов дал гипертоникам — следить за давлением. Кроме того, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно продолжать принимать назначенные препараты и узнать у врача, какие лекарства нужно принимать в случае обострений.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что экстремально сильная магнитная буря в Москве продлится до 15 часов 1 декабря. В связи с этим он призвал жителей столицы соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что три четверти россиян считают, что магнитные бури в ноябре негативно повлияли на них.