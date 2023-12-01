Владимир Путин изменил состав президентского Совета по правам человека

Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и включил в него руководителя АНО «Белый Интернет», гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элину Сидоренко. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Также в обновленный состав совета вошли общественный деятель, правозащитник Александр Ионов, президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлиа Назарова, директор автономной некоммерческой организации содействия социальной интеграции инвалидов «Пространство равных возможностей» Игорь Новиков, старший научный сотрудник федерального Института российской истории РАН Сергей Соловьев.

В этом же указе говорится, что из состава совета исключены адвокат Шота Горгадзе, председатель совета общественной организации «Миротворческая миссия им. генерала Лебедя» Александр Мукомолов, журналист Леонид Никитинский, председатель правления общественной организации «Независимый экспертно-правовой совет» Мара Полякова, адвокат Генри Резник и ушедший из жизни в сентябре бывший министр экономики Евгений Ясин.

Ранее сообщалось, что омбудсмен РФ Татьяна Москалькова и глава «Белого Интернета» Элина Сидоренко будут сотрудничать в сфере защиты цифровых прав.