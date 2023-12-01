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Жена Зеленского рассказала, как относится к новому президентскому сроку мужа

Жена Зеленского сообщила, что не хочет выдвижения ее мужа на новый срок

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что не хочет, чтобы ее муж баллотировался на новый президентский срок. Об этом сообщает издание The Economist.

«Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно», — сообщила Зеленская.

По ее словам, они вместе с супругом «должны придумать что-то новое».

Ранее Зеленский заявил румынскому изданию Digi24, что он не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства состоятся после окончания боевых действий. По словам украинского лидера, его страна находится на последней и самой сложной стадии конфликта, однако президент затруднился ответить, когда она закончится.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти принесли много зла народу страны, но самим украинцам надо решать, что делать дальше.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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