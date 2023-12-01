Продавец шаурмы побежал за недовольным едой клиентом с ножом

МВД России проводит проверки по факту нападения продавца шаурмы на недовольного клиента. Об этом пишет ТАСС.

«Мужчина с ножом был задержан и доставлен в ОМВД. Оба участника конфликта опрошены. По данному факту полицейскими проводится проверка», — сообщили в полиции.

До этого Telegram-канал Shot написал, что московский повар погнался с тесаком за клиентом, раскритиковавшим шаурму. После получения блюда ему показалось, что повар приготовил ее «не со всей душой».

29 ноября в Бурятии возбудили уголовное дело после массового отравления отравления шаурмой.

В ходе проверки, инициированной ведомством в пункте питания в селе Петропавловка, где в период с 20 по 24 ноября отравились более 10 человек, правоохранители нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее Wildberries стала скрывать плохие отзывы не по теме продавца или товара.