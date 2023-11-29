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В Бурятии возбудили уголовное дело после массового отравления шаурмой

В Бурятии после отравления 14 человек шаурмой возбуждено уголовное дело

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Depositphotos

В Бурятии после инфицирования сальмонеллой 14 граждан возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Прокуратуры.

В ходе проверки, инициированной ведомством в пункте питания в селе Петропавловка, где в период с 20 по 24 ноября отравились более 10 человек, правоохранители нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Ранее семь человек отравились шаурмой в точке общепита в Ростове-на-Дону.

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