Финские пограничники начали искать нелегалов в поездах из России

Финские пограничники начали досматривать грузовые железнодорожные составы, прибывающие с территории России, на наличие нелегальных пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«После введения ограничений со стороны Финляндии грузовые поезда, следующие через границу, начали проверять на наличие возможных нелегальных пассажиров», — подтвердил агентству один из представителей правоохранителей страны.

Отмечается, что погранслужба стала прибегать к подобным мерам после введения Хельсинки ограничений на пересечение границы.

До закрытия автомобильных пунктов пропуска необходимости в столь тщательных проверках товарных поездов не было, пояснили правоохранители. По словам спикера из ведомства, вероятных нелегалов ищут в том числе в пространстве между вагонами.

28 ноября Финляндия закрыла все пограничные переходы на границе с Россией на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране.

Вскоре после этого решения погранслужба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией.

Ранее выяснилось, что из-за закрытия границ живущие в России финны не могут посетить родину.