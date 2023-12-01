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На границе Украины со Словакией и Венгрией встали 1,6 тыс. грузовиков

На границе Украины со Словакией и Венгрией застряли 1,6 тыс. грузовиков

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Roman Baluk/Reuters

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на границе страны с Венгрией и Словакией в очередях находятся порядка 1,6 тысячи грузовиков. Они заблокированы местными перевозчиками, сообщил она телеканалу «Рада».

По его словам, на границе с Венгрией стоят порядка тысячи грузовиков, которые ждут своей очереди на въезд на Украину.

«По состоянию на утро сегодня на направлении пункта пропуска «Ужгород — Вышне-Немецке» на границе со Словакией в очередях находится около 600 грузовиков», — заявил Демченко.

Отмечается, что активисты в Словакии намерены блокировать движение с 17:00 по московскому времени. Данной акцией они хотят поддержать главу словацкого Минтранса, который намерен добиваться восстановления в Совете ЕС системы разрешений для украинских автоперевозчиков.

Ранее польские фермеры заблокировали погранпереход в Медыке на границе с Украиной. По словам участников блокады, она будет проводиться 24 часа в сутки и, как ожидается, продлится около пяти недель. Как сказал организатор акции Роман Кондров, пропуск легковых автомобилей, автобусов и грузовиков разрешен. Каждый час он пообещал пропускать два грузовика, но только с гуманитарной помощью.

Фермер отметил, что одной из причин блокады стали слова мэра Львова Андрея Садового, который ранее опубликовал пост с претензиями к польской стороне. Политик заявил, что вклад Польши в победу Украины сводится на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки грузов.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал предположение о том, что возникший кризис и ситуация на границе двух стран из-за протеста польских перевозчиков могут привести к военному конфликту между государствами.

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