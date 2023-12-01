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Посольство не получало от россиян в Гвинее-Бисау тревожных сообщений

Посольство: россияне в Гвинее-Бисау не обращались за помощью из-за столкновений

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Christophe Petit Tesson/AP

Граждане РФ, которые находятся сейчас в Гвинее-Биссау, не обращались за помощью в российское посольство на фоне ночных столкновений. Об этом сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства Данил Бичурин.

По его данным, в ночь на пятницу силы правопорядка арестовали министра экономики и финансов страны Сулеймана Сейди и госсекретаря по вопросам казначейства Антониу Монтейру. После этого нацгвардия выразила протест по поводу данного решения и освободила госслужащих.

Бичурин подчеркнул, что прямой угрозы безопасности диппредставительству и российским гражданам в Гвинеи-Биссау нет.

«Обращений за помощью от них не поступало», — отметил дипломат.

Он добавил, что количество россиян в Гвинее-Биссау «крайне немногочисленно».

В августе эксперт назвал перспективные направления сотрудничества со странами Африки для России. По словам российского востоковеда, доктора исторических наук, профессора, директора Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексея Маслова, в их число входит сельское хозяйство, нефтехимия и образование.

Ранее власти Гвинеи-Биссау задержали лодки Сенегала, требуя освободить судно «Олег Найденов»

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