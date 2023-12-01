Психолог объяснила, как перестать видеть в будущем только негатив

Если человек постоянно думает о плохом развитии событий в будущем и подвергает себя тревожным мыслям, то эта психологическая ловушка называется катастрофизацией. Но от нее можно избавиться. Об этом в интервью РИАМО сообщила психотерапевт, медицинский психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Юлия Лушникова.

«Если он отменил встречу, значит он не хочет меня видеть и значит он меня разлюбил, и значит я останусь одна… Конец! Если у меня появился такой-то симптом, какое-то непривычное ощущение в теле, то вдруг это рак или другое смертельное заболевание», — привела примеры специалист.

Чтобы избавиться от катастрофизации врач посоветовала разобраться, мысли человека — это факт или всего лишь предположение, какова вероятность плохого и хорошего исхода в конкретной ситуации и почему происходящее сильно беспокоит. Также, по ее словам, нужно представить, какое отношение к этому событию будет через месяц, год или пять лет, и какой опыт можно извлечь из этой «катастрофы».

Врач также рассказала, как избавиться от негативного мышления. По ее словам, для этого существует три простых шага, первым из которых является принятие ошибок и неудач, как неизбежной части жизни.

До этого Лушникова предупреждала, что отрицательные мысли не только забирают у человека энергию, но и влияют на ментальное и физическое здоровье. По ее словам, длительное негативное мышление вовсе повышает риск развития деменции.

Ранее эксперт назвал причины депрессии у россиян.