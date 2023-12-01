Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как перестать видеть в будущем только негатив

Психолог Лушникова: от негативного видения будущего можно избавиться

close
100%
Freepik

Если человек постоянно думает о плохом развитии событий в будущем и подвергает себя тревожным мыслям, то эта психологическая ловушка называется катастрофизацией. Но от нее можно избавиться. Об этом в интервью РИАМО сообщила психотерапевт, медицинский психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Юлия Лушникова.

«Если он отменил встречу, значит он не хочет меня видеть и значит он меня разлюбил, и значит я останусь одна… Конец! Если у меня появился такой-то симптом, какое-то непривычное ощущение в теле, то вдруг это рак или другое смертельное заболевание», — привела примеры специалист.

Чтобы избавиться от катастрофизации врач посоветовала разобраться, мысли человека — это факт или всего лишь предположение, какова вероятность плохого и хорошего исхода в конкретной ситуации и почему происходящее сильно беспокоит. Также, по ее словам, нужно представить, какое отношение к этому событию будет через месяц, год или пять лет, и какой опыт можно извлечь из этой «катастрофы».

Врач также рассказала, как избавиться от негативного мышления. По ее словам, для этого существует три простых шага, первым из которых является принятие ошибок и неудач, как неизбежной части жизни.

До этого Лушникова предупреждала, что отрицательные мысли не только забирают у человека энергию, но и влияют на ментальное и физическое здоровье. По ее словам, длительное негативное мышление вовсе повышает риск развития деменции.

Ранее эксперт назвал причины депрессии у россиян.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий