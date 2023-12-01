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Большинство россиян выразили свое доверие Путину

ФОМ: президенту Владимиру Путину доверяют 75% россиян

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доверяют 75% граждан страны, а его деятельность одобряют 77%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

По информации социологической организации, на вопрос о доверии к президенту положительно ответили 75% опрошенных, тогда как 14% выразили недоверие главе государства.

С одобрением относятся к деятельности главы государства 77% респондентов, противоположной точки зрения придерживаются 11% россиян.

Опрос «ФОМнибус» был проведен с 24 по 26 ноября 2023 года среди 1500 респондентов, в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Опрос, проведенный неделей ранее, показывал более высокий уровень доверия президенту. Тогда 76% россиян заявили, что доверяют Путину.

В середине ноября Владимир Путин называл причины роста доверия россиян к результатам президентских выборов.

Ранее доверие американцев к президенту США Джо Байдену достигло самого низкого уровня за все время его руководства.

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