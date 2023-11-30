В МЧС заявили о трудностях при тушении пожара на рынке в Ростове-на-Дону

Тушение пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону осложняется высокой пожарной нагрузкой. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Ростовской области.

«Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня», — сказано в сообщении ведомства.

До этого в пресс-службе МЧС России сообщали, что площадь пожара на рынке «Темерник» выросла с 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. метров.

Возгорание торговых павильонов на рынке произошло вечером 30 ноября.

До этого в Алма-Ате загорелась квартира на пятом этаже многоэтажного дома. Огонь быстро перекинулся на шахту лифта, затем — на электрические кабели. В панике жители дома выбрасывали из окон своих детей, после чего прыгали сами. «Газета.Ru» рассказала, как жильцы спасались из огненной ловушки и что делали пожарные.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.