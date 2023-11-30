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В Ростове на рынке «Темерник» горят торговые павильоны

В Ростове-на-Дону на рынке «Темерник» произошел пожар

В Ростове-на-Дону на рынке «Темерник» горят торговые павильоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУМЧС России по Ростовской области.

По данным агентства, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

«Поступило сообщение о загорании торговых павильонов на улице Миронова 12/5», — поделился представитель экстренных служб.

Он добавил, что по этому адресу находится рынок «Темерник».

До этого в поселке Шахты Челябинской области детская шалость стала причиной пожара в двухэтажном коттедже. К моменту прибытия пожарных постройка была полностью охвачена огнем. Возгорание удалось потушить. Предварительно ,с зажигалкой играл девятилетний мальчик. Пострадавших в результате пожара не было.

Telegram-канал Amber Mash сообщал, что школьники сожгли склад дверей под Калининградом.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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