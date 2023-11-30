В Ростове на рынке «Темерник» горят торговые павильоны

В Ростове-на-Дону на рынке «Темерник» горят торговые павильоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУМЧС России по Ростовской области.

По данным агентства, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

«Поступило сообщение о загорании торговых павильонов на улице Миронова 12/5», — поделился представитель экстренных служб.

Он добавил, что по этому адресу находится рынок «Темерник».

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