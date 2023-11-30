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Нидерланды не станут размещать 1,5 тысячи украинских беженцев

NOS: Нидерланды отменили проект по размещению 1,5 тысячи украинских беженцев

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Andreea Alexandru/AP

Власти Нидерландов заявили, что не поддержали проект по размещению от 500 до 1,5 тысячи украинских беженцев в муниципалитете Пурмеренд. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

В муниципалитете Пурмеренд отметили, что предоставленное местными властями экономическое обоснование проекта не финансируется правительством страны.

«Это делает непрактичным размещение приемной такого размера в Пурмер-Зюйд-Зюйде или где-либо еще в нашем муниципалитете», — говорится в сообщении.

Согласно проекту, размещать украинских беженцев планировалось в нескольких сотнях временно построенных домов на срок от 10 до 15 лет.

До этого издание Spiegel со ссылкой на совместное исследование ученых из Немецкого института экономических исследований и Университета Отто Фридриха в Бамберге писало, что у более половины беженцев, прибывших в Германию в последние годы, есть работа.

Ранее The Guardian писало, что МВД Британии вернет детей мигрантов в отель, откуда уже похитили 136 детей.

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