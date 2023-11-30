В Курской области заявили о провокации украинских спецслужб

Правительство Курской области сообщило, что украинские спецслужбы атаковали чаты школ сразу нескольких российских городов, включая Курск. Об этом говорится в заявлении правительства в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

«Созданный анонимный телеграм-канал сообщает о якобы готовящихся терактах на территории образовательных учреждений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для психологического эффекта выбраны школьники, так как такие угрозы в первую очередь влияют на эмоциональное состояние родителей учащихся.

Власти призвали не поддаваться на уловки, сохранять спокойствие и не распространять сообщения из данных каналов.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что деревня Городище Рыльского района Курской области подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, всего зафиксировано восемь «прилетов».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.