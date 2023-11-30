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Тюменские подростки ограбили магазин и попались полицейским

В Тюмени задержали банду подростков, ограбившую два магазина

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Global Look Press

В Тюмени полицейские задержали банду подростков, ограбившую два магазина. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По информации агентства, банда несовершеннолетних 27 ноября ограбила магазин «ЖизньМарт» на улице Прокопия Артамонова — подростки вынесли из торговой точки продукты. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что эта же компания причастна к краже в магазине «Кальяныч» в ТЦ «Пять звезд».

«Установлены и задержаны четверо несовершеннолетних. После установления полных обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка», — рассказали в ведомстве, передает издание.

Ранее вооруженное ограбление ломбарда в Краснодаре попало на видео.

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