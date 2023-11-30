Россиянам назвали три способа, которые помогут сэкономить на новогоднем столе

На Новый год, чтобы сэкономить на его проведении, можно устроить ЗОЖ-праздник. Об этом Pravda.Ru рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Прежде всего эксперт посоветовал исключить алкоголь, потому что хорошие алкогольные напитки дорогие, а сами они — вредны для здоровья.

«Начните Новый год без алкоголя. Серьезный поступок, не правда ли? Ведь кроме существенной экономии получите больше удовольствия. Можно ведь сесть за руль и отправиться куда-нибудь прямо в новогоднюю ночь», — отметил диетолог.

Помимо этого, он рекомендует отказаться от мясных нарезок и колбас, насыщенные жиры в которых вредят сердечно-сосудистой системе. Стоит также сократить порции икры, которую полезно есть в умеренном количестве.

Кабанов посоветовал приготовить на Новый год лобио и рыбу из семейства лососевых, которая является источником ненасыщенных жиров и омега-кислот.

«Смело добавляйте майонез. Этот продукт зря считают вредным. В умеренных количествах качественный майонез очень полезен. Майонез приготовлен на основе растительных масел, которые также богаты ненасыщенными жирами и омега-кислотами», — заключил Кабанов.

До этого Алексей Кабанов говорил, что на Новый год коллегам и близким не стоит дарить дешевые сладкие наборы, потому что они могут увеличить риск развития болезней сердца и сахарного диабета, а также грозить проблемами с пищеварением.

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