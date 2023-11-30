Политолог назвал конгресс молодых ученых одним из важнейших событий десятилетия

Государства, владеющие прорывными технологиями, становятся лидерами в конкурентной борьбе, считает политолог, эксперт Института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков.

«Страны с прорывными технологиями оказываются впереди, а те, кто экономят на развитии науки, в числе отстающих. Исходя из этой логики президент России Владимир Путин сначала объявил 2021 год – Годом науки и технологий, а после обобщения его итогов подписал указ № 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий», — сказал он.

По словам Рудакова, привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок является одной из ключевых задач Десятилетия науки и технологий (2022-2031 годы).

«Президент видит молодых ученых главным союзником, главной движущей силой в деле укрепления технологического суверенитета России. Поэтому проходящий 28-30 ноября на Федеральной территории «Сириус» Конгресс молодых ученых – одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий. Это крупнейшая площадка для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики», — сказал политолог.

По его мнению, подобные мероприятия имеют огромное значение для молодых ученых.

«Здесь задаются основные векторы научно-технологического развития России и обсуждаются результаты исследований. Проведение таких мероприятий дает мощный эмоциональный стимул на продолжение исследовательской деятельности, вдохновляет на новые открытия», — отметил Рудаков.

Политолог добавил, что форум «Россия» стал масштабным воплощением того, что вызывает у россиян чувство гордости.

«Достижения российской науки и технологические разработки занимают на выставке особенное место. Продвижение научных достижений в выставочной и медийной сфере, создание вокруг них атмосферы широкого общественного резонанса – это правильный ход. Талантливые ученые и молодые исследователи должны стать символами успеха и достижений как для молодежной аудитории, так и для российского общественного мнения в целом», — сказал Рудаков.

Он подчеркнул, что «подобные мероприятия дают молодым ученым уверенность в завтрашнем дне, которая базируется на перспективах России как великой научной державы».

Напомним, 29 ноября президент России Владимир Путин провел встречу с участниками III Конгресса молодых ученых.