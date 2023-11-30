Врач рассказал россиянам о правилах лечения антибиотиками

Прием антибиотиков зависит от заболевания и вида препарата. Иногда при лечении такими лекарствами требуется соблюдать определенные рекомендации — к примеру, в некоторых случаях обязательно нужен постельный режим и определенный вид питания. Руководствоваться следует назначением врача, самостоятельно лечиться антибиотиками нельзя, так как это не только не вылечит, но может нанести еще больший ущерб здоровью, предупредил специалист по токсикологии и фармакологии, врач-патологоанатом Александр Эдигер.

«[Прием антибиотиков без рецепта] — это откровенно глупо и даже преступно, поскольку самоназначение антибиотиков приводит к тому, что человек принимает их недостаточно и неправильно. Я уже молчу о том, что очень велик шанс того, что вы вообще будете принимать не тот вид этих лекарств!» — подчеркнул Эдигер в беседе с Общественной Службой Новостей.

Антибиотики могут сформировать у человека особую, устойчивую к препарату расу бактерий, предупредил врач. По этой причине всегда следует соблюдать рекомендации доктора, который, в числе прочего, обязательно укажет длительность приема лекарств, расскажет, чем их запивать, что лучше есть во время лечения и какой образ жизни вести.

«Постельный режим обязателен не всегда, но если вам его предписали, вы должны строго его соблюдать», — привел пример Эдигер.

Он также напомнил о самом распространенном осложнении после лечения антибиотиками — дисбактериозе. Также, по его мнению, заранее нужно позаботиться о профилактике дисбиозов кожи и других состояний приема пре- и пробиотиков, которые также назначает врач.

Также врачи предупреждают, что бесконтрольный прием антибиотиков приводит к созданию «супербактерий», которых невозможно победить известными лекарствами.

Лечение простуды антибиотиками опасно как для заболевшего, так и для окружающих его людей. Такой человек становится носителем резистентных штаммов бактерий, невосприимчивых к большому количеству антибактериальных препаратов.