В хостеле в Алма-Ате произошел пожар, его жертвами стали 13 человек. Об этом сообщается на сайте городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, ЧП произошло ночью в доме, расположенном на улице Ади Шарипова.

«Первое пожарное подразделение прибыло к месту за семь минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где первый этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел. <...> В ходе разведки и тушения пожара обнаружено, предварительно, 13 погибших, личности устанавливаются», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, причиной их гибели является отравление угарным газом, заявили в департаменте.

Там также указали, что площадь возгорания составляла 30 кв. м. Отмечается, что пожар потушен.

До этого сообщалось, что в Алма-Ате загорелась квартира на пятом этаже многоэтажного дома. Огонь быстро перекинулся на шахту лифта, затем — на электрические кабели. В панике жители дома выбрасывали из окон своих детей, после чего прыгали сами. «Газета.Ru» рассказала, как жильцы спасались из огненной ловушки и что делали пожарные.

Ранее постоялец устроил пожар в московском отеле.