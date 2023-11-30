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В Северной Корее люди на выборах проголосовали против впервые за 67 лет

Reuters: в Северной Корее впервые с 1956 г. люди на выборах проголосовали против

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Jon Chol Jin/AP

В Северной Кореи на выборах впервые с 1956 года кто-то из граждан страны проголосовал против. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Среди избирателей, принявших участие в голосовании, 99,91 процента проголосовали за кандидатов в депутаты областных сходов народных представителей», — говорится в сообщении.

Также 99,87 процентов проголосовали за кандидатов в депутаты городских и уездных сходов.

Ранее сообщалось, что США вводят дополнительные санкции против Ирана и Северной Кореи. Как следует из публикации ведомства, граждане и организации из Ирана попали в обновленный список из-за связей с терроризмом, в то время как северокорейские — из-за киберугрозы.

До этого министерство иностранных дел КНДР обвинило американского государственного секретаря Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове. Таким образом министерство прокомментировало высказывание представителя США, который 9 ноября посетил столицу Южной Кореи. Во время поездки Блинкен указал, что Вашингтон и Сеул разделяют глубокое беспокойство из-за сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военной сфере.

Как отметил госсекретарь, США и Южная Корея готовы «противостоять» возможным попыткам РФ получить северокорейские вооружения. При этом российская сторона неоднократно обращала внимание на беспочвенность подобных предположений.

Ранее Сеул запросил у Москвы данные о саммите российского президента Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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