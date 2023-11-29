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В ГД внесут проект об оборотных штрафах за утечку данных 4 декабря

Хинштейн: в ГД внесут проект об оборотных штрафах за утечку данных 4 декабря

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), которые повышают штраф за утечку персональных данных будет внесен 4 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«Планируем, что пакет законопроектов будет внесен в Госдуму уже в понедельник. Поправки вносятся в КоАП РФ, а также — в УК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее Хинштейн заявил, что использование VPN в России не запрещено. Он обратил внимание, что это «выбор каждого». Депутат назвал VPN устройством, которое обманывает сети и проводит трафик, минуя границы России. Он уточнил, что большинство VPN-сервисов собирают персональные данные пользователей, после чего могут передавать эту информацию третьим лицам. Он признался, что сам старается не пользоваться VPN, считая это «контрабандным товаром».

В сентября Хинштейн заявил, что запрещать VPN-сервисы в России нельзя, однако при этом необходимо объяснять риски их использования.

Ранее российские пользователи рассказали о проблемах в работе VPN-сервисов.

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