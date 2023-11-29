Расположенная в Финляндии АЭС «Олкилуото-3» возобновила работу

Финская атомная электростанция «Олкилуото-3» возобновила работу. Об этом, ссылаясь на заявление оператора станции компанию Teollisuuden Voima Oyj, сообщает РИА Новости.

В заявлении компании-оператора утверждается, что производство электроэнергии АЭС «Олкилуото-3» продолжается. Teollisuuden Voima Oyj подчеркнула, что происшедшее ранее приостановление работы АЭС не повлияло на ядерную безопасность. Отмечается, что детальный анализ случившегося на станции будет осуществлен позднее.

Ранее сообщалось, что атомная электростанция «Олкилуото-3» (OL3) в Финляндии остановила работу. АЭС прервала выработку энергии на турбинной установке во время аварийного испытания.

До этого сообщалось, что на АЭС «Олкилуото-3» устранили неисправности, из-за которых объект приостановил работу 19 ноября. 21 ноября станция должна была возобновить выработку электроэнергии.

АЭС «Олкилуото-3» останавливала работу из-за неисправности в турбине. Оператор отмечал, что инцидент не оказал никакого влияния на ядерную безопасность.

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