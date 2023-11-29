Неизвестный пытался раздеть девочку в камере для сбора мусора

В Красносельском районе Петербурга неизвестный напал на девочку в камере для сбора мусора и пытался ее раздать. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в ЖК «Солнечный город» в Петербурге, камеру для сбора бытовых отходов открыли на время клининговых работ, мимо баков проходила школьница.

Девочку подозвал к себе неизвестный мужчина, заманил ее в мусоросборник и попытался раздеть, злоумышленник также отобрал у ребенка телефон. Школьнице удалось вырваться и убежать, она рассказала о произошедшем матери, семья обратилась с заявлением в полицию.

Женщина сообщила о произошедшем охране жилого комплекса, мужчину оперативно задержали и передали правоохранителям.

Ранее в Петербурге неизвестный выпросил у 14-летней девочки номер телефона и поцеловал ее в шею.