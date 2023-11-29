Жители Москвы смогут увидеть редкое северное сияние

Северное сияние может появиться в небе над Москвой на фоне мощной магнитной бури. Об этом сообщила РИА Новости сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

«Хорошая была вспышка прямо напротив нас, <…> поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», — сказала Абунина.

По ее словам, буря может достигнуть показателей G3 (сильная) и G4 (очень сильная). Из-за этого полярное сияние может дойти до Москвы. Жители столицы могут увидеть это редкое природное явление при условии ясной погоды 30 ноября и 1 декабря.

В начале ноября метеорологи рассказали о причинах северного сияния в южных регионах России.

Напомним, в ночь на 6 ноября небо над Уралом и Сибирью было освещено кроваво-красным полярным сиянием. Видели его также в Крыму, Донбассе, на Кавказе, в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

Ранее священник из Карелии выразил опасения насчет северного сияния над Россией.